Il Napoli resta alla finestra, pronto a muoversi nel caso in cui si aprisse uno spiraglio concreto in attacco. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Raspadori lascerà davvero il club partenopeo (sulle sue tracce c'è l'Atletico Madrid su tutti), sbloccando così una possibile trattativa per riportare Chiesa nel campionato italiano. A prescindere dal Napoli, comunque, il futuro dell'ex Fiorentina dovrebbe essere in Serie A.