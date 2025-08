Sassuolo su Mazzocchi, è il terzino che stanno cercando

Il Sassuolo √® alla ricerca di un nuovo terzino destro per sostituire Jeremy Toljan, partito a parametro zero dopo sei stagioni per trasferirsi al Levante. La dirigenza emiliana considera la fascia destra una priorit√† e sta valutando attentamente, secondo SassuoloNews, tre profili: Pasquale Mazzocchi del Napoli, Samuele Birindelli del Monza e Louis Patris dell‚ÄôAnderlecht. Tuttavia, le trattative sono rallentate dalla difficolt√† nel trovare accordi contrattuali soddisfacenti, mentre la possibile partenza di Yeferson Paz e Filippo Missori rende ancora pi√Ļ urgente un intervento sul mercato.