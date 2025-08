Napoli-Brest 1-2, CdS - Ci sono stati un paio di segnali positivi nonostante la sconfitta: ecco quali

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante la sconfitta contro il Brest, ci sono stati un paio di segnali positivi per il Napoli nella gara amichevole di ieri:

"Sono emersi un paio di segnali significativi: uno, dicevamo, l'ha firmato Kdb con 93 minuti pieni della su a arcinota qualità ma anche di una fame agonistic a da campione fiero che ribalta i pensieri di chi, a 34 anni, lo immaginava a caccia di un posto al sole dopo aver vinto tutto con il City. Nulla di più sbagliato. L'altro, invece, è stato collettivo: la reazione a un primo tempo pieno di errori individuali e di reparto - soprattutto in difesa - è stata davvero gagliarda. Oltre la fatica: sul 2-0 per il Brest, i campioni d'Italia sono rientrati in campo incavolati al punto giusto e hanno provato a pareggiarla in tutti i modi trascinati proprio De Bruyne e riaccesi da Politano, bravissimo a innescare Lucca sul 2-1. Sconfitti però orgogliosi e all'assalto: ecco perché alla fine sono arrivati gli applausi dei settemila del Patini".