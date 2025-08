La FIFA chiarisce: "No a sponsor di scommesse o in conflitto coi club per arbitri e VAR"

La FIFA ha le idee chiare: nessuna pubblicità sulle divise degli arbitri, in sala VAR e nei monitor a bordocampo. Il divieto vale per prodotti legati a tabacco, alcool, droghe, scommesse, messaggi politici, messaggi religiosi o discriminatori. Novità per quanto riguarda gli sponsor: come riferisce il portale spagnolo Marca, in caso di sponsor condiviso tra i club e gli arbitri, i secondi dovranno rimuovere totalmente i loghi prima dell'inizio della partita.

La divisa del direttore di gara deve presentarsi senza sponsor, ma semplicemente con gli stemmi ufficiali e il logo, in misura piccola, dello sponsor tecnico. Divieto di pubblicità su pantaloncini, calzini e scarpe. Il divieto vale a livello globale per tutte le federazioni membri.