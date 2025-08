Calciomercato Napoli - Novità di mercato per la SSC Napoli, secondo quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a Rai2 durante La Domenica Sportiva:

"Ancora non c'è un colloquio diretto tra Juve e Napoli per Miretti, la Juve chiede 20 mentre il Napoli non va oltre i 10. Quasi certamente per motivi economici il Napoli rinuncerà a Juanlu Sanchez per puntare su Zanoli".