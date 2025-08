Calciomercato Napoli, si lavora incessantemente per gli ultimi acquisti di questa grande sessione estiva ma sono pronti anche due discorsi imminenti per il capitolo uscite.

La rosa che sta lavorando in questi giorni nel ritiro di Castel di Sangro deve essere sfoltita e sono in dirittura d’arrivo le cessioni (entrambe in prestito oneroso e con successivo riscatto) di Simeone al Torino e Cajuste all’Ipswich Town, dove il centrocampista belga si è già fatto apprezzare nella scorsa stagione.