Quagliarella: "Uno scherzo del destino l'ultima partita della mia carriera a Napoli con lo scudetto! Dai tifosi un regalo inaspettato"

Ultime notizie Napoli - Fabio Quagliarella, ex attaccante di Napoli e Sampdoria, ora opinionista negli studi di Sky Sport, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo uno stralcio.

La sua ultima volta in campo è stata lo scorso 4 giugno al Maradona con la Sampdoria: bello scherzo del destino.

«Quando era uscito il calendario a inizio stagione non potevo credere a questo scherzo del destino. Avrei preferito un epilogo diverso per la mia Sampdoria, ma quella giornata non la dimenticherò mai, nonostante la retrocessione. Ho giocato la mia ultima gara a Napoli, contro il Napoli già campione d'Italia dopo 33 anni e nello stadio intitolato a Maradona. Inaspettatamente mi hanno dato una targa sotto la curva e al momento della sostituzione mi hanno abbracciato tutti. Ancora oggi quando ci penso mi vengono i brividi. Ho un quadro dove ho conservato tutto anche la sciarpa, i parastinchi».