Gazzetta - Il messaggio di Inzaghi alla squadra per dare fastidio al Napoli

In casa Inter nessuno intende mollare lo scudetto. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra rivolto proprio alla compagine allenata da Antonio Conte:

“C’è anche uno scudetto cucito sul petto dei nerazzurri che andrà difeso fino all’ultima goccia di sudore. E allora eccolo qui, il concetto sul quale batte e ribatte Simone: se il Napoli vuole vincere questo campionato dovrà arrivare all’ultima giornata, e l’Inter dovrà fare in modo che succeda. Guai ad arretrare, anche solo di un centimetro. Arrivati a questo punto della corsa solo un harakiri di Conte potrebbe cambiare il finale della storia, ma occorre crederci ancora e non soltanto per non avere rimpianti in caso di passi falsi degli avversari: vincere aiuta a vincere per davvero, e così Torino oggi, e poi Lazio e Como, dovranno servire a tenere tutti sul pezzo”.