Moviola Torino-Inter, Marelli: "Dubbi sul gol annullato a Masina! Sul braccio di Dumfries..."

Luca Marelli ha commentato così l'arbitraggio di Torino-Inter soffermandosi su due episodi di moviola nel finale:

"Il primo è un tiro di Biraghi ribattuto da Dumfries col braccio sinistro. E' molto vicino al corpo e in chiusura, motivo per cui questo tipo di contatto non è punibile.

Il secondo è la rete annullata a Masina al 93' per un fallo su Asllani. Contatto molto leggero: ho molti dubbi sull'annullamento di questa rete. E' una valutazione di campo, il Var non interviene: a mio parere, non sarebbe intervenuto neanche se l'arbitro avesse concesso il gol".