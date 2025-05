Malore sugli spalti: si interrompe Torino-Inter

Malore per un tifoso del Torino sugli spalti durante la partita appena iniziata tra Torino-Inter. Per un attimo il gioco è stato fermato dall'arbitro in seguito a quanto accaduto, poi dopo qualche minuto è ripresa la partita. Si è trattato di un incidente di un tifoso che sarebbe caduto da una gradinata ed è stato decisivo l'intervento dei soccorsi.