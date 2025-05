Ospiti speciali all'edicola votiva dedicata a Scott McTominay a via San Nicola al Nilo, una delle stradine che collega via Tribunali con Spaccanapoli. Diventato un ‚Äúluogo di pellegrinaggio‚ÄĚ per tantissimi napoletani in vista delle ultime giornate di campionato, ha ospitato anche i genitori del centrocampista scozzese, da diversi giorni in citt√†.