Inter, Inzaghi: "Lo scudetto non è nelle nostre mani, ma..."

A Sky Sport per la presentazione del match contro i granata, il tecnico Simone Inzaghi presenta quelle che sono le scelte tecniche, per alcuni versi anche sorprendenti, della gara di stasera:

Cominciamo dall’euforia della Champions, quanto ha dormito la notte?

‚ÄúSiamo tutti molto soddisfatti per aver regalato alla nostra gente un‚Äôemozione del genere. Ora abbiamo un ultimo passo da fare, il pi√Ļ importante. Ma partite come quella di marted√¨ sono bellissime da far vedere alla nostra gente‚ÄĚ.

Quanto è viva la speranza di tenere vivo il discorso Scudetto?

‚ÄúNon √® nelle nostre mani, ma faremo di tutto. Abbiamo lasciato giocatori che hanno avuto problemi abbastanza importanti, altri che sono qui non possono giocare per intero ma faremo una grande partita‚ÄĚ.

Cosa farà Zalewski?

‚ÄúSi alzer√†, andr√† vicino alle punte. √ą un giocatore di grande qualit√† e far√† una grande partita‚ÄĚ.

Sarà 3-4-3?

‚ÄúPu√≤ essere. Potr√† fare la mezzala quando abbasseremo il play. Abbiamo i nostri principi ma sappiamo di non avere altri giocatori che potessero partire dall‚Äôinizio in quella zona di campo‚ÄĚ.