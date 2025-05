Inter, Inzaghi a pari punti ribadisce: "Lo scudetto non dipende da noi. Darò qualche giorno libero alla squadra"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Torino-Inter 0-2. Sulla corsa scudetto, l'allenatore nerazzurro ha dichiarato:

"Come ho detto prima della partita, Lo scudetto non è più tanto nelle nostre mani. Dobbiamo solo cercare di fare partite serie e organizzate come stasera. Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto di tutto per giocare bene, serviva un'Inter tosta e così è stato.

Ora darò qualche giorno libero alla squadra perché i giocatori devono riposare, hanno fatto un tour de force importantissimo. Mentre Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro non penso di poterli recuperare nemmeno per la prossima gara. Dobbiamo cercare di fare due ottime partite contro Lazio e Como e allenarci sereni e allegri come sempre, senza ansie e aspettative che non portano da nessuna parte.".