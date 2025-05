Genoa, Vieira a DAZN: "Abbiamo l’ambizione di vincere al Maradona! Loro si giocano lo scudetto, noi..."

Notizie Napoli calcio - Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Genoa:

“Per noi è importante fare una bella partita come abbiamo fatto contro il Milan e anzi sono dispiaciuto, meritavamo di più. Vogliamo finire bene il campionato e questa di stasera sarà importante, misurarci contro il Napoli che vuole vincere il campionato.

Le mie scelte? Penso sia fondamentale dare spazio al talento dei giovani, io come allenatore posso imparare tanto dai miei giocatori in queste ultime partite, dico che comunque abbiamo l’ambizione di vincere contro il Napoli. Come società dobbiamo avere una stabilità fuori dal campo e in campo, è davvero positivo il fatto di avere un d.s. e un presidente con idee chiare, la nostra squadra può competere in Serie A. Noi dobbiamo essere più forti difensivamente e creare di più, nonostante l’anno sia stato complicato per gli infortuni in attacco".