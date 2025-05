CorSera - L'unica certezza sul futuro di Conte è il confronto che avrà con De Laurentiis

Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Conte:

"Conte è venuto fuori dal mare in tempesta ha attraccato la nave in prima fila, ma vuole il posto d’onore, avanti a tutti. E il futuro? Non c’è ora. «Conta la partita — dice —. Tutto il resto è noia», risponde così a chi intende portarlo sulla via del post Napoli. No, non dice gioia. Quella è compressa, nell’attesa dei 270 minuti di fuoco che segneranno la fine della stagione. Sì, d’accordo, ma poi? Insiste Califano nella canzone da cui Conte trae ispirazione. Il comandante in realtà ha già detto tanto, la certezza è che qualsiasi decisione non prescinderà da un confronto con De Laurentiis. Nel Napoli che verrà Conte potrebbe anche non esserci, o forse sì. Il futuro è il Genoa, poi sarà Parma e Cagliari".