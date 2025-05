Napoli Basket, Rizzetta e Doyle si presentano: "Napoli unica, la porteremo ai playoff e tra le big d'Europa"

Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano presidente del Campobasso FC, e Daniel Doyle, noto imprenditore americano con radici campane, sono i rappresentanti della Napoli Basketball LLC, società guidata dalla cordata internazionale con sede a New York rappresentata dai due già citati insieme ai soci decorati nei vari settori imprenditoriali tra cui Vincent Beni e Robert Wood, entrambi con sede a Sarasota, Florida. Hanno acquistato le quote azionarie di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi, rispettivamente rappresentate dalle entità Generazione Vincente Academy Srl e Paideia Srl, e sono i soci di maggioranza del Napoli Basket che ha terminato il campionato di Serie A salvandosi alla penultima giornata. Ai microfoni del TGR Campania hanno rilasciato le prime dichiarazioni.

Matt Rizzetta: “Questa idea è nata sei-sette mesi fa, stavamo valutando l’ingresso in una squadra di basket europea. Volevamo un mercato con una tifoseria appassionata che ha fame di qualcosa di speciale, per me con Napoli non c’è paragone e per questo ho deciso con Dan di sposare questo progetto”

Daniel Doyle: “Io vengo da una famiglia che mastica basket, a Napoli vogliamo creare una cultura vincente in campo e fuori, per portare la squadra dove merita. Niente proclami folli, cercheremo di arrivare almeno ai playoff e a costruire una cultura che possa ambire qualcosa ad un livello più importante. Cercheremo di portare la società dove merita, tra le squadre più importanti del panorama europeo”