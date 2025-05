Notizie Napoli calcio - Brooke Norton-Cuffy, calciatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Genoa:

“Obiettivo primo gol? Ci voglio sempre provare, così come a raggiungere i risultati di squadra. Contro il Milan c’è stata una grande parata di Maignan e ci sono andato vicino”.

Napoli lotta per lo scudetto, che obiettivo ha il Genoa? Vogliamo finire nel modo migliore, scendiamo sempre in campo per vincere e lo faremo anche stasera”.