Palmeri: "Per l'Inter è finita nella maniera più incredibile..."

Il giornalista Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su TMW, ha fatto il punto sulla grande stagione dell'Inter di Inzaghi, finalista di Champions League: "E’ finita nella maniera più incredibile dal punto di vista sportivo, perché Inter-Barcellona è diventata la partita più bella mai disputata a San Siro.

Perché all’estero si parla della partita di Champions più bella di sempre (e forse non lo è, ma già il fatto che qualcuno lo ipotizzi rende l’idea), perché sicuramente solo un’altra volta nella storia c’era stata una semifinale con 13 gol totali segnati, ma in quel Roma-Liverpool la qualificazione non fu mai in discussione e sicuramente non ebbe quei continui ribaltoni che hanno caratterizzato questo Inter-Barcellona o il precedente paragonabile nel risultato Italia-Germania.

Questo andamento non era prevedibile, e il Barcellona partiva all’inizio molto favorito e poi semplicemente favorito, ma ciò che era pronosticabile e che è stato confermato è che l’Inter di Simone Inzaghi quanto meno se la sarebbe giocata. Come ha fatto con il City due anni fa e quest’anno, come fece con il Barcellona due anni fa e quest’anno, come ha fatto con il Bayern e con l’Arsenal, e con il Liverpool e il Real Madrid tre anni fa. Perché lo avevamo detto nei momenti di maggiore burrasca intorno a Simone Inzaghi, i momenti “eh ma se non vinci tituli” – cioè solo 10 giorni fa! – come se vincere una Supercoppa o una Coppa Italia possano cambiare cosa ha fatto quest’Inter in Champions e in campionato (e questo non vuole sminuire i trofei del Milan di Conceiçao assolutamente rispettabile, ma diamine un po’ di visione d’insieme!).

Perché Simone Inzaghi ha portato l’Inter, e soprattutto lo ha fatto stabilmente, in una dimensione che l’Italia pensava di non avere più. La dimensione delle grandi squadre rispettate in Europa, a prescindere dal vincere o perdere. Negli ultimi 15 anni è accaduto solo alla Juventus di Allegri, con le due finali di Champions e le due eliminazioni onorabilissime contro Bayern e Real Madrid. Ma con una piccola leggerissima differenza. Quella Juventus era un club che rilanciava ogni estate al tavolo del mercato: prima 30 milioni per Morata, poi 40 milioni per Dybala, poi 95 milioni per Higuain, e poi e poi e poi. Questa Inter, torniamo a ricordarlo, invece, con l’età media più alta di Europa, è quella che la scorsa estate l’unica spesa l’ha fatta con i 12 milioni per il portiere di riserva, oltre ai 180 milioni guadagnati dal mercato al netto delle cessioni".