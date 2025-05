Calaiò: "Questo il motto di Conte, al 70%..."

L'ex attaccante azzurro¬†Emanuele Calai√≤¬†√® stato intervistato da¬†Il Mattino¬†per parlare dei temi di casa Napoli. Queste le sue parole a partire da un¬†ricordo del suo approdo nel club partenopeo: "Arrivai a gennaio del 2005 dal Pescara, scendendo dalla serie B alla serie C. Ma non √® tutto. Per il Napoli ho rifiutato squadre di serie A e litigai anche con mio padre e il mio procuratore. Ero con la penna in mano per firmare il contratto con il Napoli in un hotel del centro della citt√† quando il mio procuratore mi chiese di uscire un attimo dalla stanza. ‚ÄúPrima che firmi c‚Äô√® il presidente Zamparini al telefono che ti vuole al Palermo in serie A¬Ľ‚ÄĚ. Io sono palermitano e quella era un‚Äôofferta molto importante anche dal punto di vista economico ma io ho dei valori e avevo gi√† dato la parola a Marino a Lanciano. Dissi di no. Per altro avevo bisogno di una citt√† che mi facesse crescere a livello caratteriale. Ho sempre sposato i progetti e non la categoria: il Napoli era in C ma sapevo che in 2 anni sarebbe arrivato in A. ¬ęIn serie A ci vado con il Napoli‚ÄĚ, risposi. Zamparini e Foschi chiamarono anche mio padre per convincermi, ma io non mi mossi dalla decisione. Avevo gi√† dato una parola".

Conte l'ha allenata a Siena.

"Lo conosco bene. Ne conosco il linguaggio, soprattutto quando parla in conferenza. Ne conosco la mentalit√† vincete, quando anche un pareggio gli fa storcere il naso. E poi il lavoro fisico e le motivazioni che riesce a trasmettere ai giocatori: √® incredibile. So benissimo che per queste ultime tre partite il Napoli ha un grande allentare. Si arrabbia: il lavoro √® duro ma paga sempre. ‚ÄúSe mi seguite le soddisfazioni arrivano‚ÄĚ, questo √® il suo motto".

Quindi Conte è la garanzia per lo scudetto del Napoli oggi?

"Non voglio portare sfortuna quindi dico Napoli favorito al 70% sull’Inter. Ma il vantaggio di 3 punti è importante e le tre partite che mancano sulla carta sono con tre squadre che non hanno molto altro da chiedere al campionato, mentre l’Inter ha la Lazio che si sta giocando la Champions. Poi i neroazzurri avranno giustamente la testa alla finale di Champions e hanno fatto 120 minuti contro il Barcellona che sono stati dispendiosi".