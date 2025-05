CdM - Le condizioni di Buongiorno: cosa trapela per il rush finale di campionato

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulle condizioni di Alessandro Buongiorno:

"Buongiorno spera di rientrare per l’ultima sfida contro il Cagliari, un obiettivo da coltivare nelle prossime settimane. Da una parte l’ardente motivazione di rientrare, dall’altra la prudenza necessaria nella gestione delle condizioni fisiche. Ne ha parlato Conte: «Buongiorno è ancora fermo, non ha ripreso l’attività. Questa settimana può iniziare un po’ a lavorare, ma c’è più difficoltà per lui e Juan Jesus che muore dalla voglia di tornare, lui dice che è pronto ed i dottori frenano (ride, ndr), ma apprezzo la voglia di tutti di mettersi subito a disposizione»".