Perchè De Laurentiis crede nella vittoria della Champions League quest'anno: il retroscena

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis crede davvero che il suo Napoli possa realmente arrivare fino in fondo alla Champions League. Il presidente non a caso, durante la cena con la squadra qualche sera fa, ha promesso premi extra contratto a tutti in caso di passaggio del turno contro l'Eintracht e così via. De Laurentiis è ambizioso e non vuole porre limiti a Spalletti ed i suoi ragazzi sottolinea Tuttosport.

De Laurentiis vuole la Champions

Quello che può sembrare ad oggi un sogno per De Laurentiis può diventare realtà. Come si legge su Tuttosport questa mattina in edicola. il presidente del Napoli crede davvero nel sogno Champions in quanto vede quest’anno un Napoli irresistibile per chiunque, anche nell’Europa che conta. Ragion per cui punta fortemente anche sulla massima competizione europea per club.