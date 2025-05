Calciomercato SSC Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino svela l'interesse degli azzurri per Ricci e Milinkovic-Savic del Torino:

"Sì, c'è anche un nodo portieri: ovvio che Meret va rinnovato perché non si può far partire a parametro zero il terzo portiere della Nazionale di Spalletti, ma va trovata un'alternativa in vista della Champions. E il nome caldo è quello di Milinkovic Savic del Torino. Dove, occhio, c'è anche Ricci".