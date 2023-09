Nuovo allenatore Napoli? Spunta un ex Juve! Gazzetta fa un nome a sorpresa

Ultime notizie Napoli - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non è contento di come sta rendendo la squadra in mano all'allenatore Rudi Garcia. E inizia a guardare qualche situazione con interesse.

Nuovo allenatore Napoli? Spunta un ex Juve

Il presidente, se dovesse veder andar male le cose, non perderebbe tempo ad agire: