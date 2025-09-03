Shock Sergio Ramos: "Fatica ad arrivare a fine mese". L’ex Real diventa cantante

Non è una trovata di marketing, ma un vero grido d’allarme: secondo Cristóbal Soria, ex direttore sportivo del Siviglia, Sergio Ramos avrebbe avviato la sua carriera musicale per far fronte a gravi difficoltà economiche.

L’ex difensore del Real Madrid ha recentemente pubblicato “Cibeles”, una canzone autobiografica con frecciatine a Florentino Perez, storico presidente del club blanco.

Ma, secondo Soria, quella traccia è solo l’inizio di un album completo, già registrato, con la partecipazione di alcune star internazionali della musica. “Sergio è al verde, fa fatica ad arrivare a fine mese. Sta valutando anche l’ipotesi dei concerti”, ha dichiarato Soria in TV, lanciando una vera e propria bomba mediatica.

Un retroscena che ha scosso il mondo del calcio spagnolo, sollevando interrogativi su come uno dei giocatori più vincenti della storia possa trovarsi in una situazione del genere.