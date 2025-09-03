Repubblica - ADL rinforza il Napoli con i fatti: Lukaku-Hojlund è una dimostrazione di forza, i Campioni d'Italia vogliono vincere ancora

Napoli - Fatti, non parole. È sempre di più ilmodus operandi di Aurelio De Laurentiis, che dall’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è nella sostanza quasi uscito dai radar, lasciando le luci della ribalta ad allenatore e giocatori: com’è giusto del resto che sia.

Repubblica commenta il calciomercato Napoli

Ma dietro le quinte il presidente è attivissimo e lo ha appena dimostrato dirigendo con maestria - e questa volta senza lesinare investimenti, a differenza dello scorso mese di gennaio - le grandi manovre estive del calcio mercato.

Nove i rinforzi che sono stati aggiunti all’organico dei campioni d’Italia, con il club azzurro che ha avuto però attraverso le cessioni la capacità di tenere comunque solidamente in regola i suoi conti.

La parola può quindi passare con serenità al campo e la rapidissima sostituzione dell’infortunato Lukaku con Hojlund è una dimostrazione di forza per tutti: spogliatoio, tifosi e pure per gli avversari.

I detentori del titolo sono pronti a dare battaglia per tenersi lo scettro. Lo scrive Repubblica.