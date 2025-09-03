CdM - Preoccupante la seconda partita di De Bruyne: nervoso, solitario e banale. Se riposasse con la Fiorentina?

Napoli - Ma nella testa di Antonio Conte non può mancare il disagio per l’infortunio di Lukaku. Il Napoli delle amichevoli estive aveva imbastito il suo cantiere sul dialogo fra il centravanti e Kevin de Bruyne.
Con il guaio di Castel di Sangro non è andato soltanto a farsi benedire il cantiere, ma anche lo speciale equilibrio predisposto per Kdb. Preoccupante la seconda di campionato del belga. Nervoso, solitario, banale nell’esecuzione.
Da leader ad anima in pena. Fossimo nella testa di Conte gli suggeriremmo l’idea di farlo riposare con la Fiorentina per tenerlo lontano dallo stress in vista della partita di Manchester, troppo carica di emozioni per il belga. Chi lavora sotto stress si fa male.
Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.