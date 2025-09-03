Ufficiale: ecco la lista UEFA dell'Eintracht Francoforte in Champions League

Champions League  
Eintracht FrancoforteEintracht Francoforte

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dall'Eintracht Francoforte per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 4 novembre 2025.

Portieri

  • Michael Zetterer, Germania, 30 anni

  • Jens Grahl, Germania, 36 anni

  • Amil Siljevic*, Germania, 18 anni (Lista B)

  • Kauã Santos, Brasile, 22 anni

  • Yurij Obert*, Germania, 19 anni (Lista B)

Difensori

  • Elias Baum, Germania, 19 anni

  • Arthur Theate, Belgio, 25 anni

  • Robin Koch, Germania, 29 anni

  • Aurèle Amenda, Svizzera, 22 anni

  • Rasmus Kristensen, Danimarca, 28 anni

  • Nathaniel Brown, Germania, 22 anni

  • Timothy Chandler, Stati Uniti, 35 anni

  • Aurélio Buta, Portogallo, 28 anni

  • Nnamdi Collins*, Germania, 21 anni (Lista B)

  • Fousseny Doumbia*, Germania, 20 anni (Lista B)

Centrocampisti

  • Oscar Højlund, Danimarca, 20 anni

  • Ansgar Knauff, Germania, 23 anni

  • Ellyes Skhiri, Tunisia, 30 anni

  • Hugo?Larsson*, Svezia, 21 anni (Lista B)

  • Mahmoud Dahoud, Germania, 29 anni

  • Jean-Matteo Bahoya, Francia, 20 anni

  • Ritsu Doan, Giappone, 27 anni

  • Mario Götze, Germania, 33 anni

  • Ebu Bekir Is*, Germania, 16 anni (Lista B)

  • Marvin Dills, Germania, 18 anni

  • Noah Fenyo, Ungheria, 19 anni

Attaccanti

  • Fares Chaibi, Algeria, 22 anni

  • Jonathan Burkardt, Germania, 25 anni

  • Elye Wahi, Francia, 22 anni

  • Michy Batshuayi, Belgio, 31 anni

  • Can Uzun, Turchia, 19 anni

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top