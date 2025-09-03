Ufficiale: ecco la lista UEFA dell'Eintracht Francoforte in Champions League

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dall'Eintracht Francoforte per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 4 novembre 2025.
Michael Zetterer, Germania, 30 anni
Jens Grahl, Germania, 36 anni
Amil Siljevic*, Germania, 18 anni (Lista B)
Kauã Santos, Brasile, 22 anni
Yurij Obert*, Germania, 19 anni (Lista B)
Elias Baum, Germania, 19 anni
Arthur Theate, Belgio, 25 anni
Robin Koch, Germania, 29 anni
Aurèle Amenda, Svizzera, 22 anni
Rasmus Kristensen, Danimarca, 28 anni
Nathaniel Brown, Germania, 22 anni
Timothy Chandler, Stati Uniti, 35 anni
Aurélio Buta, Portogallo, 28 anni
Nnamdi Collins*, Germania, 21 anni (Lista B)
Fousseny Doumbia*, Germania, 20 anni (Lista B)
Oscar Højlund, Danimarca, 20 anni
Ansgar Knauff, Germania, 23 anni
Ellyes Skhiri, Tunisia, 30 anni
Hugo?Larsson*, Svezia, 21 anni (Lista B)
Mahmoud Dahoud, Germania, 29 anni
Jean-Matteo Bahoya, Francia, 20 anni
Ritsu Doan, Giappone, 27 anni
Mario Götze, Germania, 33 anni
Ebu Bekir Is*, Germania, 16 anni (Lista B)
Marvin Dills, Germania, 18 anni
Noah Fenyo, Ungheria, 19 anni
Fares Chaibi, Algeria, 22 anni
Jonathan Burkardt, Germania, 25 anni
Elye Wahi, Francia, 22 anni
Michy Batshuayi, Belgio, 31 anni
Can Uzun, Turchia, 19 anni