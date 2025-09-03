Ufficiale: ecco la lista UEFA dello Sporting in Champions League

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dallo Sporting per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 1 ottobre 2025.
Rui Silva, Portogallo, 31 anni
João Virgínia, Portogallo, 25 anni?
Matheus Reis (Brasile, 30 anni)
Jeremiah St.?Juste (Paesi Bassi, 28 anni)
Zeno Debast (Belgio, 21 anni)
Giorgos Vagiannidis (Grecia, 23 anni)
Gonçalo Inácio (Portogallo, 24 anni)
Ousmane Diomandé (Costa d’Avorio, 21 anni)
Bruno Ramos (Brasile, 20 anni)
Eduardo Quaresma (Portogallo, 23 anni)
Ricardo Mangas (Portogallo, 27 anni)?
Hidemasa Morita (Giappone, 30 anni)
Pedro Gonçalves (Portogallo, 27 anni)
Giorgi Kochorashvili (Georgia, 26 anni)
Maximiliano Araújo (Uruguay, 25 anni)
Daniel Bragança (Portogallo, 26 anni)
Morten Hjulmand (Danimarca, 26 anni)
Rayan Lucas (Brasile, 20 anni)?
Geny Catamo (Mozambico, 24 anni)
Nuno Santos (Portogallo, 30 anni)
Francisco Trincão (Portogallo, 25 anni)
Alisson Santos (Brasile, 22 anni)
Fotis Ioannidis (Grecia, 25 anni)
Luis Suárez (Colombia, 27 anni)?