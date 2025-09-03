Ufficiale: ecco la lista UEFA dello Sporting in Champions League

Champions League  
Sporting CPSporting CP

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dallo Sporting per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 1 ottobre 2025.

Portieri

  • Rui Silva, Portogallo, 31 anni

  • João Virgínia, Portogallo, 25 anni?

Difensori

  • Matheus Reis (Brasile, 30 anni)

  • Jeremiah St.?Juste (Paesi Bassi, 28 anni)

  • Zeno Debast (Belgio, 21 anni)

  • Giorgos Vagiannidis (Grecia, 23 anni)

  • Gonçalo Inácio (Portogallo, 24 anni)

  • Ousmane Diomandé (Costa d’Avorio, 21 anni)

  • Bruno Ramos (Brasile, 20 anni)

  • Eduardo Quaresma (Portogallo, 23 anni)

  • Ricardo Mangas (Portogallo, 27 anni)?

Centrocampisti

  • Hidemasa Morita (Giappone, 30 anni)

  • Pedro Gonçalves (Portogallo, 27 anni)

  • Giorgi Kochorashvili (Georgia, 26 anni)

  • Maximiliano Araújo (Uruguay, 25 anni)

  • Daniel Bragança (Portogallo, 26 anni)

  • Morten Hjulmand (Danimarca, 26 anni)

  • Rayan Lucas (Brasile, 20 anni)?

Attaccanti

  • Geny Catamo (Mozambico, 24 anni)

  • Nuno Santos (Portogallo, 30 anni)

  • Francisco Trincão (Portogallo, 25 anni)

  • Alisson Santos (Brasile, 22 anni)

  • Fotis Ioannidis (Grecia, 25 anni)

  • Luis Suárez (Colombia, 27 anni)?

