Napoli-Atalanta, iniziative pro-Juan Jesus oggi al Maradona: cosa ci sarà

Napoli-Atalanta, pronta un’iniziativa a sostegno di Juan Jesus dopo il caso Acerbi e la clamorosa sentenza del Giudice Sportivo che non ha punito il difensore interista nonostante delle immagini piuttosto eloquenti.

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, ieri mattina i gruppi organizzati delle Curve hanno organizzato degli striscioni che verranno mostrati al fischio d’inizio. Tuttavia non ci sarà la patch sulla maglia “Siamo tutti JJ" così come sembra accantonato anche l’idea della fascia da capitano, ma ci sarà un gesto dei compagni sul quale si è tenuta massima riservatezza e che vedremo - si legge sul giornale - direttamente in campo. Molti tifosi, invece, si presenteranno con metà volto ricoperto di nero.