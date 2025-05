Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e streaming: Sky o DAZN? Il canale

Ultime news Serie A - Ormai ci siamo, venerdì l'ultima giornata di campionato apre con Napoli-Cagliari e Como-Inter alle ore 20:45 in contemporanea. Ma dove sarà possibile vedere le due partite della sfida scudetto?

Dove vedere Napoli Cagliari in diretta tv e streaming

Ecco tutte le informazioni sulla possibile partita scudetto con Napoli-Cagliari in contemporanea a Como-Inter: dove vedere in tv e streaming e data e orario delle due gare delle squadre di Conte e Inzaghi:

• Partita: Napoli-Cagliari

• Data: venerdì 23 maggio

• Orario: ore 20:45

• Canale TV: DAZN, DAZN 1

• Streaming: DAZN

Insomma, Napoli-Cagliari è stata annunciata ufficialmente per venerdì 23 maggio, alle ore 20:45. Con la contemporaneità di Como-Inter di scena al Sinigaglia.

Dove vedere Napoli Cagliari in tv

Napoli-Cagliari si può vedere in diretta tv su DAZN: per assistere alla partita Scudetto di venerdì basta usare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, su console Playstation o XBox, o in alternativa utilizzando i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La partita tra Napoli e Cagliari è comunque disponibile su Sky, ma solamente per gli abbonati che hanno sottoscritto il servizio Zona DAZN': in quest'ultimo caso il match del Maradona è in tv sul satellite al canale numero 214, Dazn 1.

Napoli Cagliari: dove vederla in streaming live

La partita tra Napoli e Cagliari che può portare allo Scudetto del team partenopeo è disponibile in diretta streaming sull'app e sul sito ufficiale di DAZN. Attraverso ogni dispositivo mobile e non che supporta il sito o l'applicazione di DAZN (cellulare, tablet, computer, notebook, computer, telefono) è possibil vedere Napoli-Cagliari in diretta dalle 20:45 di venerdì 23 maggio.