Moviola Parma Napoli 0-0, CdS - Giusto revocare il rigore su David Neres: ecco perché Doveri non ha sbagliato

Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Parma-Napoli 0-0 dà 6 in pagella all'arbitro Doveri. Il rigore su David Neres, assegnato e poi revocato, per il quotidiano invece era netto in quanto Lovik allarga nettamente la gamba destra per bloccare l'attaccante brasiliano. C'è però un fallo di Simeone ai danni di Circati ad inizio azione.

Moviola Parma Napoli 0 0

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la moviola di Parma Napoli 0-0: