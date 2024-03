Moviola Napoli-Torino 1-1, CorSport: Orsato ha commesso solo un grande errore

Napoli-Torino 1-1, la prova dell'arbitro Daniele Orsato di Schio è stata giudicata sufficiente da parte del Corriere dello Sport nella consueta moviola post gara. L'arbitro veneto ha commesso solo un errore per il quotidiano durante tutta la direzione di gara ieri allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito la moviola del Corriere dello Sport su Napoli -Torino 1-1:

"Qualche dubbio sull'intervento al 41’ st di Buongiorno (già ammonito) che con l'avambraccio si appoggia in area di rigore sulla schiena di Osimhen (sarebbe stata da valutare la sua posizione) resta, ma lasciar proseguire, per il metro tenuto, può starci. L'errore più grosso di Orsato è quello di disturbare il prosieguo dell'azione del Napoli per richiamare Osimhen.

Fino a lì Orsato si era perso solo un’ammonizione a Linetty. è giallo Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo Buongiorno, ultimo difensore prima di Milinkovic, trattiene Osimhen per fermarlo: Orsato lo ammonisce e fa bene, perché il fallo avviene poco dopo la metà campo e dunque, vista la distanza dalla porta e il recupero di un altro difendente del Torino, non ci sono i criteri per il Dogso che significherebbe cartellino rosso".