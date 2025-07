La tragica storia di Julio Sergio: addio a suo figlio Enzo, aveva solo 15 anni

Il piccolo Enzo Bertagnoli non ce l'ha fatta: è morto a soli 15 anni il giovane figlio di Julio Sergio, calciatore ed ex portiere della AS Roma, a cui era stago diagnosticato un tumore al cervello. Con grande dignità e dolore lo ha annunciato suo padre:

«Ho appena visitato Enzo... la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione, catetere per l’ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi... Non è a disagio né sente dolore».

In questi anni Julior Sergio aveva condiviso tutta la sua battaglia familiare sui social e lo ha fatto fino all'ultimo giorno. Oggi la sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera, che ricorda il sostegno manifestato dai suoi ex compagni di squadra ma anche da giocatori come Buffon, Totti e Cristiano Ronaldo.