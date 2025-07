Chivu: "Conte dice amma faticà again? L'Inter non copia nessuno. A noi non servono slogan"

Christian Chivu, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Antonio Conte, a Napoli, dice 'Amma faticà again', come slogan per la prossima stagione? Noi non vogliamo copiare nessuno, non abbiamo l'obbligo o il bisogno di lanciare degli slogan... Noi vogliamo lavorare e tornare ad essere competitivi negli ultimi anni. E' un'Inter che vuole essere un po' più ibrida e imprevedibile. C'è tanto lavoro da fare, ma le fasi ci sono. abbiamo giocatori in grado di capire le vari fase della partita, i vari momenti ed adattarsi a seconda delle necessità".