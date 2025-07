Clamoroso Inter, Zielinski è in bilico: l'ex Napoli può dire già addio dopo un anno

Ultime calciomercato - Piotr Zielinski potrebbe lasciare l'Inter dopo appena una stagione. L'ex Napoli, approdato in nerazzurro a parametro zero, non ha convinto e per La Gazzetta dello Sport è ora in bilico la sua permanenza:

"Detto che i meccanismi del mercato non si possono sempre tutti prevedere - e quindi sono le offerte a dettare anche le uscite -, c’è un giocatore che va considerato più in bilico degli altri ed è Piotr Zielinski, che anche per colpa degli infortuni non ha certo brillato lungo la sua prima stagione. L’Inter lo aveva inserito in organico sperando in un salto di qualità a centrocampo dietro l’intoccable Mkhitaryan, ma così di fatto non è quasi mai stato. Zielinski è oggi un calciatore a cui i nerazzurri possono rinunciare. Non ha un mercato facile: ha 31 anni e un ingaggio da 4,5 milioni. Non sono tante le destinazioni possibili, ma va ricordato che due anni fa il polacco fu vicinissimo ad accettare l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Ahli".