Da Torino - Muro Juventus per Miretti, 'no' al Napoli: può restare in bianconero per due motivi

Calciomercato Napoli - Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, è l'ultima idea del Napoli per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riporato da Tuttosport, la Juventus potrebbe decidere di tenere Miretti in rosa soprattutto a fronte della possibile cessione di McKennie:

"Già, perché a quel punto i bianconeri rifletterebbero due volte sull’uscita di Fabio Miretti, per il quale il Napoli sembra aver inaugurato una corsia preferenziale. La richiesta della Juventus è di 15-20 milioni per il classe 2003, ma gli azzurri finora hanno offerto poco più di 10. Pochi, a maggior ragione perché Miretti per il mondo bianconero rappresenta uno dei simboli del valore del percorso settore giovanile-Next Gen-prima squadra. Allo stesso tempo, poi, l’addio del centrocampista pinerolese andrebbe a potenziare ulteriormente un Napoli protagonista assoluto del mercato, nonché squadra alla quale strappare lo scudetto cucito sulla maglia".