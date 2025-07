Nuovo blitz del Galatasaray per Osimhen! Dalla Turchia: la dirigenza torna in Italia, ecco la data della firma

Ultim'ora su Victor Osimhen! Dalla Turchia nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento dell'attaccante nigeriano: definito l'accordo per un totale di 75 milioni di euro in due tranches, più il 10% sulla futura rivendita. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale.

Osimhen al Galatasaray, ecco la data

Secondo quanto riportano oggi "A Spor" e "FotoMac", due dei principali quotidiani sportivi turchi, Osimhen completerà il suo trasferimento al Galatasaray entro e non oltre il 2 agosto. È questa la data stabilita per l'ufficialità del suo passaggio alla squadra di Istanbul, appena prima dell'amichevole in programma contro la Lazio.

Non solo: nei prossimi giorni il vice-presidente Abdullah Kavukcu tornerà in Italia insieme a Gardi, manager e intermediario di Osimhen, con l'obiettivo di formalizzare l'operazione. Si attende dunque un nuovo blitz del Galatasaray in Italia: stavolta i dirigenti del club turco hanno già prenotato un jet privato che nei prossimi giorni gli consentirà di finalizzare i colloqui con la SSC Napoli.

Subito dopo l'annuncio ufficiale, Osimhen si sottoporrà alle visite mediche di rito, direttamente ad Istanbul, e poi raggiungerà i compagni di squadra per iniziare la preparazione atletica pre-campionato. Dalla Turchia fanno sapere che il Galatasaray sta preparando una "cerimonia leggendaria" per la firma di Osimhen.