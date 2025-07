Schwoch: "40 milioni per Ndoye? Rispondo in maniera secca"

Stefan Schwoch è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“40 milioni per Ndoye? Se mi fai la domanda secca dico che non vale tutti questi soldi, per me sono troppi. In alternativa prenderei Grealish salta l’uomo è un giocatore importante, Sterling ha esperienza però in fase calante. Un giocatore del livello di De Bruyne non si vedeva da anni nel nostro campionato. Il mercato del Napoli è stato lucido ed ha migliorato tutti i punti deboli dell’anno scorso. Quando giochi con lo scudetto sulle maglie tutti ti vogliono battere. Ha alzato il livello e la qualità della rosa”.