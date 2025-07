Castel di Sangro è sold-out! Il Mattino: pochissimi eventi in piazza per evitare l'ammassamento di migliaia di tifosi

Angelo Caruso, sindaco del Comune di Castel di Sangro, non vede l'ora di dare il via al ritiro SSC Napoli in Abruzzo. Come sottolinea l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ci saranno circa 7300 spettatori allo stadio Patini per il primo allenamento a porte aperte degli azzurri.

Il sindaco Caruso commenta così: "Cresce la febbre qui a Castello, non vediamo l’ora di riabbracciare il Napoli: da quando è qui da noi, ha già vinto due scudetti. Noi qui siamo già sold out, i napoletani che hanno le seconde case hanno iniziato la loro villeggiatura da qualche giorno. Il Napoli è come sempre una ciliegina sulla torta".

Il Mattino precisa: "Sono giorni frenetici, gli ultimi preparativi per accogliere i campioni d’Italia si stanno ultimando: proprio per l’affluenza massiccia, saranno pochissimi gli eventi in piazza che vedranno i tesserati del Napoli presenti. Si vuole evitare che in piccoli spazi possano essere ammassate migliaia di persone".

Oggi a L’Aquila c’è un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: rispetto all’estate scorsa, sarà raddoppiato il numero delle forze dell’ordine presenti allo stadio e nel paese anche nelle ore senza allenamenti.