Calciomercato Napoli, Repubblica - Azzurri scatenati: ecco i tre acquisti pronti per il ritiro di Castel di Sangro

Calciomercato Napoli - Il Napoli non si ferma con gli acquisti. Il ritiro di Dimaro si concluderà senza volti nuovi mentre quello di Castel di Sangro - secondo quanto si legge stamattina su Repubblica - avrà tre calciatori nuovi di zecca a disposizione di Antonio Conte. Il primo sarà Vanja Milinkovic Savic che stamattina farà le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il contratto con gli azzurri.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"Non sono previsti altri nuovi arrivi nel ritiro di Dimaro, che si concluderà dopo l’ultimo allenamento di domani mattina. Ma il Napoli sta lavorando lo stesso a pieno regime sul mercato per mettere a disposizione di Conte altri tre rinforzi, che saranno aggregati al gruppo durante la seconda parte della preparazione estiva, a Castel di Sangro. È praticamente già concluso l’acquisto dal Torino del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, atteso oggi alla clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche e pronto firmare con il club azzurro un contratto quadriennale.

I circa 80 milioni garantiti dalla sua partenza (Osimhen ndr) per la Turchia permetteranno a De Laurentiis di dare il via libera agli ultimi colpi. L’acquisto di un attaccante esterno da schierare sulla sinistra - con lo svizzero Dan Ndoye in vantaggio rispetto all’inglese Raheem Sterling - e di un centrocampista, in pole position Fabio Miretti".