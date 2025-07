Accostato al Napoli, Paixão è ad un passo dal Marsiglia: affare fatto

Era finito nei radar del Napoli, ma Igor Paixão è ad un passo dal trasferimento all’Olympique Marsiglia. Il giocatore del Feyenoord è pronto a trasferirsi in Ligue 1 per iniziare la sua nuova avventura: come riferisce Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, Paixão passerà al Marsiglia per 35 milioni di euro comprensivi di bonus. Le due società sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli della trattativa. Intesa quasi raggiunta: il classe 2000 firmerà un contratto fino al 2030.