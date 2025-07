Discount Napoli, fuori tutto! Repubblica: svalutati o silurati i giocatori che non piacevano a Conte

Calciomercato Napoli, ultime notizie: oggi sul quotidiano La Repubblica l'analisi del giornalista Antonio Corbo che commenta così il mercato in uscita del Napoli, evidenziando due punti in particolare:

"Conte incide sulle cessioni ancora più che sugli acquisti". "De Laurentiis non discute sulla lista di sbarco, anzi apre la vendita degli elementi inutili. “Fuori tutto” e "Chi non lo convince finisce dritto nel discount".

A riprova della "svendita" compiuta dal Napoli, Corbo cita le cessioni di Ngonge al Torino: acquistato per 20 milioni dal Verona e rivenduto in prestito con diritto di riscatto per 12 milioni. Ma anche Lindstrom e Rafa Marin, girati in prestito per 1 solo milione di euro e senza obbligo di riscatto. Oppure Folorunsho, in prestito al Cagliari per appena 500mila euro.