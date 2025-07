Marotta: "L'Inter vuole vincere, inutile nascondersi. Da Oaktree cifre importanti"

Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Siamo arrivati in fondo a tutte le competizioni, siamo arrivati secondi ad un centimetro dalla vittoria della Champions ed è stato difficilissimo e vogliamo colmare quel centimetro. Noi vogliamo vincere anche quest'anno e ripartiamo con un allenatore nuovo. In questi mesi sono state scritte tante cose, anche che fosse una scelta di rincalzo. Non è assolutamente così. Abbiamo fatto come tutte le aziende delle scelte e abbiamo avvalorato la scelta di questo giovane allenatore che conosce ambiente, giocatore e storia del club. La scelta è nata da questo. Il modello è stato cambiato e Okatree ha investito su profili precisi di età e continueremo. Ringrazio anche Piero Ausilio e Dario Baccin per il loro lavoro. Siamo orgogliosi della scelta di Chivu ed è stata la scelta migliore"