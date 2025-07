Calciomercato Napoli - Affare fatto in uscita per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo aver lavorato a Dimaro Folgarida sotto la guida di Antonio Conte ed il suo staff, Claudio Turi, portiere ventenne degli azzurri, si trasferisce al Team Altamura. Il portiere si trasferisce in Serie C per cercare spazio e giocare con continuità: affare fatto, indosserà la maglia del Team Altamura dove passa in prestito. Nei prossimi giorni lascerà il club azzurro e verrà ufficializzato il tutto.