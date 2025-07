Grealish-Napoli, Tuttosport: gli piacerebbe restare in Campania dopo le vacanze, ma c'è un ostacolo

Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono a caccia di un altro esterno che possa completare il reparto offensivo a disposizione di mister Conte. L'obiettivo numero uno resta Dan Ndoye, ma il Bologna continua a fare muro ed ha rifiutato anche 40 milioni.

Per questo motivo il Napoli sta guardando anche alle alternative, tra le quali c'è anche Jack Grealish del Manchester City. Ecco quanto riportato da Tuttosport:

"L‚Äôaltro nome sotto osservazione tra gli esuberi della Premier √® quello di Jack Grealish, ormai in rottura con Pep Guardiola e pronto a dire addio al Manchester City. Il nazionale inglese √® stato pi√Ļ volte avvistato negli ultimi giorni in Campania, dove sta trascorrendo gli ultimi scampoli di vacanza. La sensazione √® che gli piacerebbe fermarsi tutto l‚Äôanno, anche se i costi per ingaggiare il classe 1995 appaiono elevatissimi".