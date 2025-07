Catanzaro, il vice Lucenti a CN24: "Napoli fortissimo, De Bruyne è incredibile dal vivo! Azzurri da Champions? Dico solo una cosa"

Notizie Napoli calcio - Giorgio Lucenti, vice allenatore del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 al termine dell’amichevole Napoli-Catanzaro 2-1:

“Infortunio Pompetti e prestazione? Un peccato l’infortunio, è stato l’unico neo. Speriamo non sia nulla di grave, ma aspettiamo. Il Napoli è una grande squadra, ma siamo soddisfatti perché abbiamo riportano in campo quanto provato in allenamento”.

Napoli? Mi ha fatto una grande impressione, sono pur sempre i campioni d’Italia. Di certo è un periodo di preparazione e le gambe sono pesanti, però sono sicuro che anche quest’anno diranno la loro”.

De Bruyne? Io l’ho visto solo in televisione (ride, ndr), vederlo dal vivo è incredibile. Magari ancora non è al meglio, ma la condizione crescerà e non si discute”.

Aquilani ha detto che il Napoli può vincere la Champions? Io da tifoso del Napoli, vivendo lì da 30 anno, magari è meglio che non dico nulla per scaramanzia (ride, ndr). Il Napoli però è tra le favorite su tutti i fronti”.

Che Catanzaro sta nascendo con Aquilani? Noi non parliamo di moduli, ma di principi. Stiamo trasmettendo questo ai ragazzi, provando vari sistemi in allenamento. I ragazzi si stanno impegnando molto e siamo fiduciosi per l’inizio del campionato”.

Lang e Neres? Quando ti puntano fanno male, sono tecnici e veloci. Conte ha una bella scelta davanti, speriamo bene per il Napoli”.

Hasa e Vergara possono stuzzicare il Catanzaro? Sono giocatori giovani, ma già importanti. Farebbero gola a tanti club di Serie B, se sono nel Napoli qualcosa vorrà dire. Di certo sono giovani e meritano di giocare e trovare spazio”.

Differenze tra il Napoli di Conte e Spalletti? Sono due allenatori diversi, ma con entrambi ho visto che ci sono molte rotazioni senza palla e occupazione degli spazi. Sono principi magari non simili, ma quasi”.