Cammaroto: "Mi risulta questa notizia su Juanlu-Napoli. Le ultime su Ndoye, Grealish, Sterling e Chiesa"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Riflessioni su Zanoli e difficoltà per Juanlu Sanchez? A me risulta che l'affare per lo spagnolo sia in chiusura, è la priorità del Napoli. Siamo alle schermaglie finali. Per Zanoli ci sono due problemi: uno tattico, l'altro è legato alla posizione dell'entourage che vorrebbe portarlo altrove per farlo giocare di più. Il Napoli ci sta abituando bene quest'anno sul mercato, ha fatto tutto in fretta, ma c'è ancora molto tempo per completare la squadra.

Milinkovic-Savic? Partirà come vice di Meret, ma dopo aver investito quella cifra il Napoli punterà molto su di lui. Potrebbe diventare il titolare nel corso della stagione. Meret ha rinnovato, ma solo per due anni, quindi in ottica futura Milinkovic-Savic potrebbe prendere il suo posto a lungo andare. L'anno prossimo tante squadre italiane cambieranno portiere. Donnarumma? Il PSG sta cercando un sostituto, il rinnovo è in stand-by. Difficile un suo passaggio al Galatasaray dopo aver già speso tanto per Osimhen. Lo abbiamo visto anche con Calhanoglu. Sesto centrocampista? Miretti è una pista mediatica, piace tanto a Manna e Conte, ma non potrebbe essere il vice di Anguissa. C'è inoltre distanza sulla valutazione tra Napoli e Juventus.

Credo possa arrivare un centrocampista più fisico, ma questo affare si farà più in là. Il Napoli continua a lavorare per Ndoye, su di lui c'è anche il Nottingham Forest: anche il club inglese ha l'accordo col giocatore, ma non ha fatto un'offerta al Bologna. Lo stesso calciatore non ha mostrato una volontà precisa, quindi il Napoli potrebbe e dovrebbe guardare altrove. Grealish e Sterling? Poco di concreto, piste anche qui mediatiche. C'è un altro nome dietro le quinte, un nome di prima fascia. Sullo sfondo c'è anche Chiesa".