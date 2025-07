Ultime news calciomercato - Marco Giordano, giornalista di Radio CRC che segue da vicino la trattativa Ndoye-Napoli, via X scrive:

"Il Bologna ha spiegato al Nottingham Forest che può attendere ancora pochi giorni per l'offerta per Ndoye: il Napoli resta vigile e pronto all'affondo per concretizzare l'ultimo grande obiettivo di mercato".