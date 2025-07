Ultim'ora: ci sono importanti novità sul futuro di Giacomo Raspadori!

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il quotidiano La Repubblica svela le ultime novità in casa Napoli. Ieri a Ischia il presidente Aurelio De Laurentiis ha ospitato l'allenatore Antonio Conte e il ds Giovanni Manna in un summit di mercato per fare il punto sulla situazione.

Tra le altre cose, è emersa la situazione di Giacomo Raspadori: secondo La Repubblica, le sue quotazioni sono in risalita e - a meno di offerte irrinunciabili - non è da escludere la sua permanenza a Napoli.

"La stima di Conte è un altro punto di forza per il jolly offensivo azzurro", assicura Repubblica. Il Napoli non vuole privarsi di Raspadori che potrebbe anche rivelarsi un'alternativa valida nel ruolo di esterno d'attacco a sinistra, dove il Napoli non è ancora riuscito a chiudere per Ndoye.