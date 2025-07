Calciomercato SSC Napoli - Dan Ndoye ha scelto la Premier League, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano. Mettendo quindi il Nottingham Forest davanti al Napoli. A riportarlo è il giornalista esperto di calcio mercato via X, scrivendo "Here we go!", per annunciare l'accordo totale. E Gianluca Di Marzio conferma così la notizia:

"Ndoye-Nottingham, l'accordo è ormai ai dettagli con il Bologna. Confermato il pressing per chiudere oggi da parte del club inglese".